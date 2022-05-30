Бабаев прокомментировал возможный выкуп Языджи у «Лилля»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией по трансферу полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.

«Переговоры очень тяжело проходят, но они продолжаются. Очевидно, что без еврокубков выкупать тяжело», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Представитель команды рассказал, что «Лилль» запросил слишком большую сумму за футболиста. Представители французского клуба пока не готовы подвинуться в этом плане.

25-летний Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды в январе этого года. В минувшем сезоне он принял участие в 10 встречах Российской премьер-лиги и забил восемь мячей. Стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 15 миллионов евро.