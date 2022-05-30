Сперцян интересен трём топ-клубам Лиги 1

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в одном из трёх французских клубов, сообщает Transfermarkt.

По данным источника, за армянским футболистом следят «Монако», «Марсель» и «Ницца». Сообщается, что один из клубов уже провёл переговоры с представителем футболиста. Таким образом, шансы на его переход в Лигу 1 возрастают.

В прошедшем сезоне-2021/22 Сперцян сыграл в 27 матчах в чемпионате России, в которых забил 8 голов и отдал четыре результативные передачи.

«Краснодар» завершил сезон на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.