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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ортис покинул «Уфу»

30 Мая 2022 • 14:44 Комментировать

Нападающий «Уфы» Дилан Ортис вернулся в «Пролетер Нови-Сад» по окончании аренды.

«Уфа» сообщила в своем телеграм-канале о том, что Ортис покинул клуб из-за истечения арендного договора. Футболист выступал за уфимскую команду с января 2022 года.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Дилан Ортис принял участие в 11 играх, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

«Уфа» заняла 14-е место по итогам чемпионата России 2021/22. В переходных матчах против «Оренбурга» из ФНЛ «Уфа» уступила в двухматчевом противостоянии и покинула высший дивизион.

Ранее команду покинул наставник Алексей Стукалов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл РПЛ Алексей Стукалов Дилан Ортис Пролетер Нови-Сад
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