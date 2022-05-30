Ортис покинул «Уфу»

Нападающий «Уфы» Дилан Ортис вернулся в «Пролетер Нови-Сад» по окончании аренды.

«Уфа» сообщила в своем телеграм-канале о том, что Ортис покинул клуб из-за истечения арендного договора. Футболист выступал за уфимскую команду с января 2022 года.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Дилан Ортис принял участие в 11 играх, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

«Уфа» заняла 14-е место по итогам чемпионата России 2021/22. В переходных матчах против «Оренбурга» из ФНЛ «Уфа» уступила в двухматчевом противостоянии и покинула высший дивизион.

Ранее команду покинул наставник Алексей Стукалов.