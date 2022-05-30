Бабаев анонсировал уход Березуцкого из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев неоднозначно прокомментировал ситуацию с главным тренером ЦСКА Алексеем Березуцким.

«По Березуцкому, думаю, все решится до конца недели. Ждите заявление клуба», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года. Под его руководством команда в сезоне-2021/22 заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата России. После последнего матча в сезоне Березуцкий, отвечая, на вопрос о своём будущем заявил, что поклонников ЦСКА ждут «интересные» новости.

После завершения сезона-2021/22 сам тренер признался, что задачей ЦСКА было попадание в топ-3. Напомним, чемпионом страны в четвёртый раз подряд стал «Зенит», второе место занял «Сочи», а тройку лучших замкнуло «Динамо».