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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев анонсировал уход Березуцкого из ЦСКА

30 Мая 2022 • 14:29 Комментировать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев неоднозначно прокомментировал ситуацию с главным тренером ЦСКА Алексеем Березуцким.

«По Березуцкому, думаю, все решится до конца недели. Ждите заявление клуба», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года. Под его руководством команда в сезоне-2021/22 заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата России. После последнего матча в сезоне Березуцкий, отвечая, на вопрос о своём будущем заявил, что поклонников ЦСКА ждут «интересные» новости.

После завершения сезона-2021/22 сам тренер признался, что задачей ЦСКА было попадание в топ-3. Напомним, чемпионом страны в четвёртый раз подряд стал «Зенит», второе место занял «Сочи», а тройку лучших замкнуло «Динамо».


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев Алексей Березуцкий РПЛ
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