Терёхин — о «Динамо»: «Николич? Нормальный тренер»

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал возможное назначение Марко Николича на пост наставника «бело-голубых».

«Как вам кандидатура Николича в «Динамо»? Вроде нормальный тренер, работал уже в России. Надо своих тренеров ставить. Например, Кирьякова или Колыванова», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, «Динамо» готово к следующему сезону, нужно лишь найти тренера и немного усилиться. Из игроков ушел только Себастиан Шиманьски.

«Динамо» заняло третье место в Российской премьер-лиге 2021/22 и завоевало серебряные медали Кубка России.