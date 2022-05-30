Бабаев считает, что Кубок лиги может стать заменой еврокубкам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает правильным проведение Кубка лиги.

«Необходимо заполнять даты, которые появились после нашего отстранения от еврокубков. Это может быть своего рода возмещением еврокубков.

Думаю, у монетизации проекта тоже достаточно высоки потенциал, что в нынешних условиях немаловажно», — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».

2 мая, исполнительный комитет УЕФА объявил о том, что российские клубы исключены из еврокубков на сезон-2021/22. После этого в российских СМИ появилась информация, согласно которой, РФС рассматривает варианты с созданием нового турнира среди команд РПЛ – Кубка лиги.