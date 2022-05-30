Хачатурянц: «На повестке не стоит вопрос о моём уходе с поста главы РПЛ»

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, выразил недоумение, почему он должен уходить со своего поста.

«Вы все время задаете вопрос о моем уходе. Вы хотите, чтобы я ушел? Этот вопрос не стоит на повестке дня. Я исполняю обязанности президента РПЛ. Я должен сделать ряд важных мероприятий: подписать договоры и так далее», — сказал функционер «Спорт-Экспрессу».

Хачатурянц добавил, что перед ним стоит задача по проведению Кубка Лиги – проводить его или нет. Нужно выбрать спонсоров, формат. Хачатурянц попросил журналистов не выпроваживать его. Если он будет нужен лиге, то продолжит работать.

Напомним, Хачатурянц был назначен сначала исполняющим обязанности президента РПЛ, а позже клубы проголосовали за то, чтобы назначить функционера главой лиги на постоянной основе.