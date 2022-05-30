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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Саплинов вернулся в «Ростов»

30 Мая 2022 • 14:11 Комментировать

Нападающий Александр Саплинов, права на которого принадлежат «Ростову», покинул «Уфу» по окончании аренды.

Телеграм-канал уфимского клуба сообщил о том, что Саплинов покидает «Уфу».

24-летний нападающий играл в «Уфе» на протяжении сезона 2021/22 на правах аренды. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги он принял участие в 19 матчах и не отметился результативными действиями.  

Трудовой договор футболиста с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2023 года. Стоимость Саплинова согласно порталу transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

«Уфа» покинула элитный дивизион, уступив в двухматчевом противостоянии представителю ФНЛ «Оренбургу» с общим счетом 3:4.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Фнл Уфа РПЛ Александр Саплинов
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