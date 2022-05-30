Саплинов вернулся в «Ростов»

Нападающий Александр Саплинов, права на которого принадлежат «Ростову», покинул «Уфу» по окончании аренды.

Телеграм-канал уфимского клуба сообщил о том, что Саплинов покидает «Уфу».

24-летний нападающий играл в «Уфе» на протяжении сезона 2021/22 на правах аренды. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги он принял участие в 19 матчах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор футболиста с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2023 года. Стоимость Саплинова согласно порталу transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

«Уфа» покинула элитный дивизион, уступив в двухматчевом противостоянии представителю ФНЛ «Оренбургу» с общим счетом 3:4.