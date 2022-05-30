Агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву выразил благодарность тренеру и легионерам «Динамо», которые весной остались в клубе.

- Нужно снять шляпу перед Моро, теми же Шиманьски и Шварцем, которые остались в команде, несмотря на политическую ситуацию. А кто-то уехал, как в «Краснодаре», с «Рубина» все почти рванули. Шварц молодец, я представляю, какое давление на него было. Взять того же Гисдоля… Он уехал и даже не попрощался с игроками, - заявил Сафонов.

Отметим, что Сандро Шварц всё же ушёл из «Динамо», приведя команду к бронзовым медалям. Также «бело-голубые» пробились в кубковый финал.