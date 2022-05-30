Широков: Возможный уход Ваноли связан с политической обстановкой

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного ухода итальянского тренера Паоло Ваноли из московского «Спартака».

Широков сказал «Чемпионату», что вряд ли слухи о возможном уходе Ваноли связаны со спортивными результатами «Спартака», так как «красно-белые», несмотря на провал в чемпионате, всё же сумели выиграть Кубок России.

«Возможный уход Ваноли больше связан с политической обстановкой, чем с неудовлетворительными результатами», - сказал экс-игрок.

Напомним, что представители «Спартака» уже опровергли слухи о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московской команды.