Сафонов: Глушаков может пригодиться «Динамо»

Агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву заявил, что переход полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо» вполне вероятен.

- Глушаков в «Динамо»? Почему нет? Он один вытащил «Химки» в РПЛ и является лучшим в команде. У него хватит здоровья отыграть матч полностью, только микротравмы мешают. Лидер ведь должен быть и на поле, и в раздевалке, - заявил Сафонов.

- Я считаю, что с приходом Смолова пропала какая-то вариативность в атакующей линии. Во втором круге команда вроде и набирала очки, но только за счёт фарта какого-то. Но искромётного футбола, как в первом круге, не было. Что-то надломилось во второй половине чемпионата, - добавил Сафонов.

35-летний Глушаков забил 11 голов в 31 матче сезона. Его контракт с «Химками» рассчитан до 2024 года.