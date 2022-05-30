Олег Иванов покинул «Уфу»

Опытный российский полузащитник «Уфы» Олег Иванов официально покинул команду из Башкортостана.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, 35-летний российский футболист ушёл из команды в связи с истечением срока контракта. Иванов перебрался в «Уфу» зимой 2021 года на правах свободного агента. До этого полузащитник также выступал за «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов» и другие команды.

Напомним, что в этом сезоне Олег Иванов провёл в российском чемпионате в составе «Уфы» 24 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Уфимская команда по итогам сезона вылетела в ФНЛ.