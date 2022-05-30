Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олег Иванов покинул «Уфу»

30 Мая 2022 • 13:18 Комментировать

Опытный российский полузащитник «Уфы» Олег Иванов официально покинул команду из Башкортостана.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, 35-летний российский футболист ушёл из команды в связи с истечением срока контракта. Иванов перебрался в «Уфу» зимой 2021 года на правах свободного агента. До этого полузащитник также выступал за «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов» и другие команды.

Напомним, что в этом сезоне Олег Иванов провёл в российском чемпионате в составе «Уфы» 24 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Уфимская команда по итогам сезона вылетела в ФНЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олег Иванов Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
13:24 · Россия. Премьер-лига
Широков: Возможный уход Ваноли связан с политической обстановкой
13:18 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов покинул «Уфу»
13:11 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не приглашал Глебова
13:03 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» - о месте проведения Суперкубка: Только не Питер
12:51 · Россия. Премьер-лига
Урунов летом вернётся в «Спартак»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака»: Никто из легионеров не собирается уходить из клуба
12:35 · Россия. Премьер-лига
Шипицин: «Уфа» поплатилась за удержание счёта» эксклюзив
12:35 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» высказался по поводу ухода Бакаева
12:27 · Россия. Премьер-лига
Точилин готов заменить Шварца в «Динамо»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Пресс-атташе «Спартака»: Ваноли никому и ничего не объявлял
12:04 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» высказался о возможном уходе Ваноли
11:49 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: Уход Шиманьски — большая потеря для «Динамо»
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» официально объявила об уходе Стукалова с поста главного тренера
11:23 · Россия. Премьер-лига
Дюков оценил возможный перенос старта следующего сезона РПЛ
11:20 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: «Дзюба не нужен классной команде, он хорош там, где нет мастерства» 1
Все новости
Рекомендуем