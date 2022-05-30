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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов не исключает, что Шварц позовёт Тюкавина в «Герту» эксклюзив

30 Мая 2022 • 13:13 Комментировать (1)
Агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву оценил будущее форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«У него действующий контракт до 2024 года, поэтому, он может уйти, если «Динамо» выставит его на трансфер. По регламенту мы не можем ни с кем вести переговоры. Сейчас у него главная задача – поехать отдохнуть и выключить телефон на неделю.

Он единственный футболист российский в составе «Динамо», который неважно, сколько минут, но отыграл все матчи в чемпионате России. Конечно, хотелось больше игрового времени. Будем больше работать, дальше двигаться. Вроде в этом сезоне и в сборной дебютировал, и в «Динамо» играет, и бронзу выиграл.

Иностранный рынок практически закрыт для россиян, вы сами видите, что происходит. В России бегать из команды в команду - не та цена вопроса. Никогда не говори никогда, может, «Динамо» завтра предложат, что команда возьмёт за руку и отдаст. А может Шварц завтра позвонит в «Динамо» и скажет, что я хочу за хорошие деньги забрать в «Герту» с собой», - заявил Сафонов.

Тюкавину всего 19 лет, он оценивается в 7 млн евро. Форвард забил 9 мячей в 36 матчах сезона.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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