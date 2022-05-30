«У него действующий контракт до 2024 года, поэтому, он может уйти, если «Динамо» выставит его на трансфер. По регламенту мы не можем ни с кем вести переговоры. Сейчас у него главная задача – поехать отдохнуть и выключить телефон на неделю.
Он единственный футболист российский в составе «Динамо», который неважно, сколько минут, но отыграл все матчи в чемпионате России. Конечно, хотелось больше игрового времени. Будем больше работать, дальше двигаться. Вроде в этом сезоне и в сборной дебютировал, и в «Динамо» играет, и бронзу выиграл.
Иностранный рынок практически закрыт для россиян, вы сами видите, что происходит. В России бегать из команды в команду - не та цена вопроса. Никогда не говори никогда, может, «Динамо» завтра предложат, что команда возьмёт за руку и отдаст. А может Шварц завтра позвонит в «Динамо» и скажет, что я хочу за хорошие деньги забрать в «Герту» с собой», - заявил Сафонов.
Тюкавину всего 19 лет, он оценивается в 7 млн евро. Форвард забил 9 мячей в 36 матчах сезона.