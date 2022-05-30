«Зенит» не приглашал Глебова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу информации о том, что российский полузащитник «Ростова» Данил Глебов отказался от перехода в питерский клуб.

Медведев сказал «Чемпионату», что питерская команда не приглашала Глебова. Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что 22-летний российский футболист отказался от перехода в «Зенит», так как его всё устраивает в ростовском клубе.

В этом сезоне Данил Глебов провёл в российском чемпионате 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами. За «Ростов» полузащитник выступает с 2019 года.