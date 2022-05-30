Гендиректор «Спартака» - о месте проведения Суперкубка: Только не Питер

Генеральный директор столичного «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, где было бы здорово провести матч за Суперкубок России.

Как приводит слова функционера «Чемпионат», самое главное, чтобы поединок за Суперкубок России не прошёл в Санкт-Петербурге. Мележиков также предложил провести матч на стадионе «Лужники».

«Было бы неплохо там постоянно играть, а то для чего тогда стадион строили?», - сказал гендиректор «Спартака».

Напомним, что именно на стадионе «Лужники» футболисты «Спартака» обыграли «Динамо» в финале Кубка России и выиграли трофей. Матч за Суперкубок должен пройти девятого июля.