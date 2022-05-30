Гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал журналистам о том, что полузащитник Остон Урунов вернётся в столичную команду после аренды в «Уфе».

«Судя по всему, Урунов летом вернётся в «Спартак», - сказал Мележиков «Чемпионату».

Напомним, что в этом сезоне 21-летний футболист из Узбекистана на правах арендного соглашения защищал цвета «Уфы». Остон Урунов провёл в РПЛ 17 поединков, но не отметился голами и ассистами. Стоит отметить, что усилий полузащитника не хватило для того, чтобы уфимский клуб сохранил прописку в элитном дивизионе. «Уфа» в стыковых матчах проиграла «Оренбургу».