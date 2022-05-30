Гендиректор «Спартака»: Никто из легионеров не собирается уходить из клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, как обстоят дела у «красно-белых» с легионерами.

Как приводит слова Мележикова «Чемпионат», никто из иностранных футболистов не уехал после финала Кубка России и никто пока не собирается покидать «Спартак» летом. Гендиректор «красно-белых» отметил, что пока не очень понятна ситуация с возвращением в московскую команду Джордана Ларссона и Алекса Крала, которые вторую половину сезона провели на правах аренды в других клубах.

Напомним, что Джордан Ларссон выступал за шведский АИК, а Алекс Крал играл за лондонский «Вест Хэм». Стоит отметить, что Ларссон уже объявил о том, что не собирается возвращаться в «Спартак».