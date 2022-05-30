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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Брага: «Стыковые матчи – самое лучшее решение в российском футболе за последние 10 лет» эксклюзив

30 Мая 2022 • 12:35 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, пишущий для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил концовку российского сезона и поделился мнением о грядущих переменах.

- Конец сезона в России выдался очень крутой, если мы смотрим общую ситуацию весной – без борьбы за места в еврокубках. Можно было потерять смысл играть, но получились интригующие ситуации, всё решалось на поле и по спортивному принципу. Были незабитые пенальти на последних секундах и так далее.

Насчёт борьбы за выживание – мы наконец увидели стыковые матчи, в отличие от двух предшествовавших сезонов. Я думаю, такой плей-офф – это самое лучшее решение в российском футболе за последние лет десять как минимум. Мы видим, что переходные матчи полезны и нужны. Посмотрите, например, на Италию, где уже много-много лет борьба за выживание в Серии A не такая интересная. При этом в Серии B, где есть плей-офф за повышение в классе, проходят эмоциональные матчи.

Я не говорю, что плей-офф нужен всегда во всех турнирах и во всех частях таблицы. Но в борьбе за выживание это хорошо. По-моему, сейчас хороший момент для начала возрождения российского футбола. Мне кажется, нужны более кардинальные изменения, чем создание Кубка лиги, в котором, честно говоря, в не вижу смысла. Нужно использовать ситуацию, когда всё плохо. Хуже не будет, поэтому надо смотреть в будущее. Не знаю, какие именно нужны изменения. Сейчас нельзя сказать, какое решение будет правильным или нет, это покажет только время.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Переходные матчи Стыковые матчи РПЛ Микаэль Брага
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