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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Уфа» поплатилась за удержание счёта» эксклюзив

30 Мая 2022 • 12:35 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «Уфы» в ответном стыковом матче от «Оренбурга» (1:2) и победу мадридского «Реала» над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов (1:0).

- «Уфе» повезло в 30-м туре с «Рубином». А с «Оренбургом», я думаю, она сама виновата, что в последние 20 минут уже начала удерживать счёт и тянуть время. Как оно зачастую бывает, команда в таких случаях пропускает. Думаю, здесь все закономерно. Да, «Уфа» первый тайм провела хорошо, но после забитого гола откатилась назад, за что и поплатилась.

Финал Лиги чемпионов? Там и до матча было понятно, что «Ливерпуль» будет играть первым номером, а «Реал» – вторым, искать контратаки. Таким образом мадридцы и дошли до финала – за счёт терпения, за счёт везения и за счёт Карима Бензема. В финале игра получилась ожидаемой. «Ливерпуль» не дожал, поэтому «Реал» и победил, а так особо ничего и не скажешь.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Уфа Евгений Шипицин РПЛ
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