Гендиректор «Спартака» высказался по поводу ухода Бакаева

Генеральный директор столичного «Спартака» Евгений Мележиков рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба.

Мележиков сказал «Чемпионату», что по поводу предложений о возможной продаже Бакаева лучше обращаться к Луке Каттани. Гендиректор отметил, что предложений о трансфере полузащитника, о которых писали в прессе, в «Спартак» не поступало.

«Шесть миллионов за Бакаева, о которых писали в прессе, нам не предлагали», - сказал Мележиков.

Напомним, что Зелимхан Бакаев покидает московскую команду на правах свободного агента. Пресса сватает российского полузащитника в питерский «Зенит».