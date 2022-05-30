Точилин готов заменить Шварца в «Динамо»

Известный российский специалист Александр Точилин выразил готовность стать новым главным тренером московского «Динамо» вместо Сандро Шварца.

Точилин сказал «РБ-Спорту», что после ухода немецкого тренера московская команда точно не пропадёт, хотя некоторые легионеры всё же покинут клуб. Экс-тренер «Сочи» отметил, что готов возглавить динамовцев, если ему поступит соответствующее предложение.

«Я подумал бы, но согласился», - сказал Точилин.

Напомним, что под руководством Сандро Шварца футболисты «Динамо в этом сезоне заняли третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В финале Кубка России динамовцы проиграли «Спартаку».