Пресс-атташе «Спартака»: Ваноли никому и ничего не объявлял

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что итальянский тренер Паоло Ваноли может покинуть московский клуб.

Зеленов сказал «Чемпионату», что новость о возможном уходе итальянского специалиста из «Спартака» является обычным фейком.

«Ваноли никому и ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой, а сегодня пообедает с Каттани и обсудит планы на сборы», - сказал пресс-атташе «Спартака».

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что Паоло Ваноли всё же решил летом покинуть «красно-белых», с которыми итальянец недавно выиграл Кубок России.