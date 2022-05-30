Гендиректор «Спартака» высказался о возможном уходе Ваноли

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с журналистами рассказал о том, что думает по поводу возможного ухода Паоло Ваноли с поста главного тренера «красно-белых».

Мележиков сказал «Спорт-Экспрессу», что он не знает о том, уйдёт ли итальянский специалист из московской команды этим летом.

«На эту тему мы пока не разговаривали, но надеюсь, что Ваноли не уйдёт», - сказал функционер.

Напомним, что под руководством Паоло Ваноли спартаковцы в этом сезоне заняли лишь десятое место в РПЛ, но зато сумели выиграть Кубок России. В финале «красно-белые» переиграли «Динамо» со счётом 2:1.