Кобелев: Уход Шиманьски — большая потеря для «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода из московской команды польского полузащитника Себастиана Шиманьски.

Кобелев сказал «Спорт-Экспрессу», что он уже знал о том, что поляк после окончания сезона покинет «Динамо», так что новость о его уходе не стала сюрпризом.

«Шиманьски мог и сам забить, и передачу партнёру выложить, так что уход польского полузащитника — большая потеря для «Динамо», - сказал экс-тренер московского клуба.

Напомним, что Себастиан Шиманьски в этом сезоне провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 27 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.