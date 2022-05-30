Ваноли решил уйти из «Спартака»

Московский «Спартак» останется без главного тренера. Как стало известно «Чемпионату», итальянский специалист Паоло Ваноли решил подать в отставку с поста наставника «народной команды». Об этом изданию сообщил источник из окружения тренера.

Ваноли был назначен рулевым «красно-белых» в декабре прошлого года. Итальянец сменил на посту главного тренера португальца Руя Виторию. С Паоло был подписан трудовой договор до лета 2023 года.

Под руководством Ваноли «Спартак» стал триумфатором Кубка России, победив в финале «Динамо» со счетом 2:1. В Премьер-лиге команда показала неудовлетворительный результат, финишировав на десятом месте.