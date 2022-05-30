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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» официально объявила об уходе Стукалова с поста главного тренера

30 Мая 2022 • 11:42 Комментировать

Пресс-служба «Уфы» официально объявила о том, что российский тренер Алексей Стукалов покидает свой пост.

Об этом пресс-служба уфимской команды сообщила в своём телеграм-канале. 38-летний российский специалист покинул клуб из Башкортостана вместе со своим тренерским штабом. Напомним, что Стукалов работал в «Уфе» с апреля прошлого года. До этого наставник руководил столичным «Велесом» в ФНЛ.

В этом сезоне футболисты «Уфы» под руководством Алексея Стукалова заняли 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, но в стыковых матчах уступили «Оренбургу» и всё же вылетели в подэлитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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