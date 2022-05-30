Дюков оценил возможный перенос старта следующего сезона РПЛ

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с журналистами оценил возможный перенос старта следующего сезона РПЛ.

Дюков сказал «Спорт-Экспрессу», что перенос старта сезона 2022/2023 из-за введения системы Fan ID вполне возможен.

«В данном случае мы будет руководствоваться пожеланиями со стороны клубов РПЛ», - сказал президент РФС.

Напомним, что закон о Fan ID был принят в декабре прошлого года, но в силу он вступит с первого июня 2022 года. До этого подобная система уже действовала на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году, а также на российских матчах последнего чемпионата Европы.