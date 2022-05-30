Тарпищев: «Дзюба не нужен классной команде, он хорош там, где нет мастерства»

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением насчет будущего форварда Артёма Дзюбы, покинувшего петербургский «Зенит» по окончании сезона-2021/2022.

«Вряд ли Дзюба нужен классной команде. Он хорош там, где нет ровности и мастерства состава. У него нет индивидуального мастерства», - передает слова руководителя РИА Новости.

Напомним, что Дзюба является воспитанником московского «Спартака». В составе «Зенита» он выступал с 2015 года. Вместе с питерцами Артём четыре раза выиграл Премьер-лигу.

Среди вариантов продолжения карьеры 33-летнего нападающего назывались сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».