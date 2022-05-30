Агент Моро высказался по поводу слухов о возможном уходе игрока из «Динамо»

Агент хорватского полузащитника «Динамо» Николы Моро в разговоре с журналистами высказался по поводу слухов о том, что его клиент может летом покинуть московскую команду.

«Я не комментируют подобные слухи», - сказал агент Никки Вукшан «Р-Спорт».

Напомним, что действующее соглашение 24-летнего хорватского футболиста с «Динамо» рассчитано до лета 2025 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

В этом сезоне Никола Моро провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 28 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.