Дюков отреагировал на слухи об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

Александр Дюков, который занимает пост главы РФС, высказался относительно информации об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента российской Премьер-лиги.

В разговоре со «Спорт-экспрессом» он заявил, что не располагает точной информацией по этому поводу.

«Не готов комментировать слухи», - сказал Дюков.

Стоит напомнить, что Хачатурянц был назначен и. о. главы Премьер-лиги в октябре прошлого года. Ранее в российской прессе сообщалось, что он покинет занимаемую должность по завершении нынешнего сезона.