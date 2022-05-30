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«Химки» высказались о возможном уходе Глушакова

30 Мая 2022 • 11:06 Комментировать

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков не переходит в столичное «Динамо». Об этом в разговоре со «Спорт-экспрессом» рассказал представитель клуба Роман Терюшков.

Во время общения с корреспондентом член наблюдательного совета «Химок» назвал появившуюся информацию слухами. При этом он отметил, что если появится предложение от «Динамо», «Химки» его непременно рассмотрят.

Слух о переходе Глушакова в «Динамо» распространил комментатор Константин Генич.

За «Химки» полузащитник играет с 2020 года. Его контракт рассчитан еще на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
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