«Химки» высказались о возможном уходе Глушакова

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков не переходит в столичное «Динамо». Об этом в разговоре со «Спорт-экспрессом» рассказал представитель клуба Роман Терюшков.

Во время общения с корреспондентом член наблюдательного совета «Химок» назвал появившуюся информацию слухами. При этом он отметил, что если появится предложение от «Динамо», «Химки» его непременно рассмотрят.

Слух о переходе Глушакова в «Динамо» распространил комментатор Константин Генич.

За «Химки» полузащитник играет с 2020 года. Его контракт рассчитан еще на два сезона.