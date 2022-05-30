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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Агаларова высказался о будущем сына

30 Мая 2022 • 11:06 Комментировать

Отец молодого российского форварда «Уфы» Гамида Агаларова поделился с журналистами мнением о перспективах своего сына.

Руслан Агаларов сказал «Чемпионату», что пока у его сына есть действующее соглашение с уфимской командой, так что окончательное решение о будущем форварда будет приниматься именно клубом.

«У нас нет какого-то принципиального решения, что мы хотим остаться в России или же уехать в Европу», - сказал Агаларов-старший.

Напомним, что в этом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 20 забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Руслан Агаларов Гамид Агаларов
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