Отец Агаларова высказался о будущем сына

Отец молодого российского форварда «Уфы» Гамида Агаларова поделился с журналистами мнением о перспективах своего сына.

Руслан Агаларов сказал «Чемпионату», что пока у его сына есть действующее соглашение с уфимской командой, так что окончательное решение о будущем форварда будет приниматься именно клубом.

«У нас нет какого-то принципиального решения, что мы хотим остаться в России или же уехать в Европу», - сказал Агаларов-старший.

Напомним, что в этом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 20 забитыми мячами и одним ассистом.