Агаларов хочет покинуть Россию - у лучшего бомбардира РПЛ есть варианты в Европе

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который выиграл бомбардирскую гонку в Премьер-лиге, может перебраться в европейский чемпионат. Об этом рапортует «Матч ТВ».

По сообщениям источника, 21-летний россиянин пользуется спросом в бельгийском чемпионате. Сразу несколько клубов заявили о своем намерении подписать игрока. Также у Агаларова есть вариант трудоустройства в России, однако он больше склоняется к переезду за границу.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги нападающий отметился 20 забитыми мячами в 30 поединках. «Уфа» оценивает своего ведущего игрока в пять миллионов евро.