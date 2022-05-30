В «Динамо» прокомментировали слухи о переходе Глушакова

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с журналистами высказался по поводу слухов о переходе в московский клуб полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

Пивоваров сказал «Чемпионату», что опытный российский полузащитник «Химок» не переходит в «Динамо», так что различным слухам верить не стоит. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что 35-летний Глушаков в ближайшее время подпишет соглашение с «сине-белыми».

Напомним, что Денис Глушаков в этом сезоне провёл в российском чемпионате 29 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами.