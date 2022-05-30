Глушаков переходит в московский топ-клуб

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник Денис Глушаков, отыгравший последние два сезона за подмосковные «Химки».

Посредством своего телеграм-канала комментатор Константин Генич сообщил, что опытного игрока подпишет столичное «Динамо». По словам инсайдера, об этой сделке объявят в ближайшее время.

В составе «Химок» 35-летний полузащитник выступает с октября 2020 года. Его действующий трудовой договор рассчитан до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Глушаков провел 29 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.