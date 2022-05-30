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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» осталась без главного тренера

30 Мая 2022 • 10:27 Комментировать

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов вместе со своим тренерским штабом принял решение покинуть уфимскую команду.

По информации «Матч ТВ», российский специалист принял решение покинуть клуб из Башкортостана. Руководители «Уфы» приняли отставку Стукалова, следом за которым команду покинул весь его тренерский штаб. Стоит отметить, что поиски нового наставника пока не ведутся, так как не очень понятно, где «Уфа» будет играть в следующем сезоне.

Напомним, что уфимский клуб под руководством Стукалова в стыковых матчах уступил «Оренбургу» и вылетел из элитного дивизиона, но из-за финансовых проблем «Уфа» может потерять статус профессиональной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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