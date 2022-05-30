В «Ахмате» высказались о выкупе Уткина у «Краснодара»

В грозненском «Ахмате» ответили на вопрос о будущем в команде хавбека Даниила Уткина, права на которого принадлежат «Краснодару». Об игроке высказался гендиректор клуба Ахмед Айдамиров.

«Выкуп Даниила? Уткин у нас и так», - ответил на вопрос журналиста Sport24 руководитель.

Полузащитник перебрался в Грозный на правах аренды летом 2021 года. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Даниил принял участие в 28 поединках, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Трудовой договор Уткина с «быками» рассчитан до середины 2023 года.