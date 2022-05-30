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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николсон назвал следующую цель «Спартака»

30 Мая 2022 • 09:52 Комментировать

Легионер московского «Спартака» Шамар Николсон пообщался с журналистами после финала Кубка России с «Динамо». «Красно-белые» завоевали трофей, отпраздновав победу со счетом 2:1.

В разговоре с корреспондентом ТАСС нападающий подчеркнул, что уже начал думать о новом сезоне. Также Шамар высказался о предстоящей игре с «Зенитом» за Суперкубок России. Николсон заявил, что настроен завоевать этот титул.

«Следующая цель – победить «Зенит», - сказал форвард.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В свою очередь «Спартак» провально провел сезон, финишировав лишь на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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