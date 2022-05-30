Николсон назвал следующую цель «Спартака»

Легионер московского «Спартака» Шамар Николсон пообщался с журналистами после финала Кубка России с «Динамо». «Красно-белые» завоевали трофей, отпраздновав победу со счетом 2:1.

В разговоре с корреспондентом ТАСС нападающий подчеркнул, что уже начал думать о новом сезоне. Также Шамар высказался о предстоящей игре с «Зенитом» за Суперкубок России. Николсон заявил, что настроен завоевать этот титул.

«Следующая цель – победить «Зенит», - сказал форвард.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В свою очередь «Спартак» провально провел сезон, финишировав лишь на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.