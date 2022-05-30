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«Урал» вынес вердикт по Шалимову

30 Мая 2022 • 09:33 Комментировать

Стала известна судьба главного тренера екатеринбургского «Урала» Игоря Шалимова. Об этом в беседе с журналистом Sport24 высказался вице-президент клуба Игорь Ефремов.

«Шалимов? Да, он остается в «Урале», - ответил на вопрос корреспондента представитель клуба.

53-летний специалист был назначен главным тренером «Урала» в августе 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с екатеринбургским клубом рассчитано до середины следующего года.

По итогам сезона-2021/2022 подопечные Шалимова финишировали на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов
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