Бувач продолжит работу в «Динамо»

Заместитель генерального директора «Динамо» Желько Бувач рассказал журналистам о том, останется ли он в московской команде на следующий сезон.

Бувач сказал «Спорт-Экспрессу», что ему тяжело комментировать результаты финала Кубка России, но он точно может сказать, что не собирается уходить из «Динамо». Специалист отметил, что останется в московском клубе и продолжит работать с «сине-белыми».

Напомним, что в финале Кубка России динамовцы уступили «Спартаку» со счётом 1:2. В национальном чемпионате футболисты «Динамо» заняли третью строчку в турнирной таблице.