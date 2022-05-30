«Динамо» лишилось одного из легионеров

Один из легионеров московского «Динамо» покидает команду. Речь идет о польском полузащитнике Себастиане Шиманьски.

О своем уходе 23-летний исполнитель сообщил посредством своих социальных сетей.

Шиманьски защищал цвета московского коллектива с лета 2019 года. В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Себастьян принял участие в 32 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.

«Динамо» в прошедшем розыгрыше РПЛ финишировало на третьем месте в таблице. Команда также вышла в финал Кубка России, где поиграла «Спартаку» со счетом 1:2.