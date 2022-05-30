Нжи не собирается уходить из «Динамо»

Камерунский нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал журналистам о том, останется ли он в московской команде на следующий сезон.

Нжи сказал «Чемпионату», что он не будет комментировать неудачную игру «сине-белых» в финале Кубка России. Камерунец отметил, что если говорить о следующем сезоне, то у него ещё есть контракт с «Динамо», так что из московской команды он уходить никуда не собирается.

Напомним, что в этом сезоне Клинтон Нжи провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 19 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.