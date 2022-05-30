Бакаев высказался о трансфере в «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев, который уходит из столичного «Спартака», отреагировал на информацию о возможном трансфере в петербургский «Зенит».

В разговоре со «Спорт-экспрессом» футболист заявил, что пока не договорился с новым клубом. Зелимхан подчеркнул, что все станет известно, как только он примет решение.

Напомним, что Зелимхан выступал за спартаковцев с 2015 года. На его счету 105 поединков в футболке «народной команды».

В минувшем сезоне РПЛ Бакаев провел 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами.