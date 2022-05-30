Федун ответил на вопрос о будущем Ваноли в «Спартаке»

Российский бизнесмен Леонид Федун, который является владельцем московского «Спартака», ответил на вопрос журналиста о будущем в клубе итальянского специалиста Паоло Ваноли.

«Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня», - передает слова Федуна «Спорт-экспресс».

Накануне спартаковцы завоевали кубок России, победив в финальной встрече другой столичный коллектив – «Динамо». «Красно-белые» выиграли со счетом 2:1.

В российской Премьер-лиге подопечные Паоло Ваноли выступили крайне неудачно, заняв лишь десятую строчку. Срок действия контракта итальянского наставника с клубом рассчитан до середины 2023 года.