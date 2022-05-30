Шунин оценил сезон «Динамо»

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин дал интервью после проигранного финала Кубка России. В решающем матче турнира «бело-голубые» потерпели поражение от «Спартака» со счетом 1:2.

В беседе с журналистами голкипер отметил, что команда проделала большой путь в нынешнем сезоне. По мнению Шунина, динамовцы совершили огромный рывок в развитии. Также он подчеркнул, что команда не остановится на достигнутом и продолжит движение вверх.

Напомним, что в российской Премьер-лиге «бело-голубые» финишировали на третьем месте, пропустив вперед «Сочи» и петербургский «Зенит».