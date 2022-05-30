Орлов раскрыл причину ухода Шварца из «Динамо»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе немецкого тренера Сандро Шварца из московского «Динамо». Накануне было объявлено, что стороны прекратили сотрудничество.

В интервью «Спорт-экспрессу» Орлов подчеркнул, что концовка сезона выдалась для Шварца крайне неудачной. По мнению комментатора, специалист перестал управлять своими подопечными, из-за чего и уходит из команды.

Под руководством Сандро «бело-голубые» финишировали на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо» вышло в финал Кубка России, где потерпело поражение от «Спартака» со счетом 1:2.