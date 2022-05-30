Агент Ваноли ответил на вопрос о будущем тренера в «Спартаке»

Футбольный агент Андреа Д’Амико пообщался с журналистами после победы «Спартака» в Кубке России. В частности, он ответил на вопрос о будущем своего клиента Паоло Ваноли в российском клубе.

В разговоре с журналистом «РБ-Спорт» агент не смог подтвердить, что тренер останется в команде на следующий сезон. При этом Д’Амико отметил, что его клиент проделал отличную работу в последние полгода.

Итальянский тренер занял пост главного тренера «Спартака» в декабре прошлого года. Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2023 года.