Полузащитник тульского «Арсенала» перешёл в «Црвену Звезду»

Замбийский полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва официально сменил клубную прописку и перебрался в сербскую «Црвену Звезду».

Как сообщает пресс-служба «оружейников», 23-летний замбийский футболист официально перешёл в сербскую команду. Стоит отметить, что в составе тульского клуба Кангва выступал с лета 2019 года. Всего в составе «Арсенала» африканский полузащитник провёл 48 поединков и забить пять голов.

В этом сезоне Кингс стал самым результативным игроком туляков в РПЛ. Полузащитник забил четыре мяча и сделал пять голевых передач в 19 матчах российского чемпионата.