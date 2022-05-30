Литвинов: В следующем сезоне «Спартак» постарается конкурировать с «Зенитом»

Молодой полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился с журналистами планами на следующий сезон.

Литвинов сказал «Чемпионату», что московская команда должна хорошо провести летние сборы для того, чтобы постараться навязать конкуренцию питерскому «Зениту» в следующем сезоне. Полузащитник отметил, что в планах у «Спартака» побороться за победу в РПЛ и Кубке России, а также выиграть Суперкубок России.

Напомним, что в прошедшем сезоне спартаковцы под руководством Паоло Ваноли выиграли Кубок России, но в национальном чемпионате выступили неудачно и заняли лишь десятую строчку в таблице.