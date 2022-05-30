«Динамо» сделало предложение возможному преемнику Шварца

Московское «Динамо» определись с желаемым претендентом на место главного тренера команды. По сообщениям журналистов «Спорт-экспресса», «бело-голубые» хотят заполучить сербского специалиста Марко Николича.

Источник отмечает, что столичный клуб уже сделал ему предложение о сотрудничестве. Николич должен дать ответ до конца текущей недели.

«Динамо» осталось без наставника после отставки Сандро Шварца. Немец решил вернуться на родину, где возглавит «Герту».

В свою очередь Николич известен в РПЛ по работе с московским «Локомотивом», который привел к победе в Кубке России.